¿Para qué sirven los botones de S y B que aparecen en la palanca de velocidades?

Significado de la S en la palanca de tu auto

Significado del botón B

Muchoscuentan con novedosas funciones que integran un sistema más optimizado. Es común que tengan tantos botones y ajustes que no sepas para qué sirven realmente. Pero no te preocupes, que te platicaremos cuál es la función de las letras S y B que aparecen en lade tuLos vehículos han evolucionado tanto que incluso algunas personas que manejaban estándar podrían subirse a un nuevo carro automático y no saber para qué sirven algunas funciones. Muchas de ellas van orientadas a reducir el gasto de gasolina, mejorar la experiencia de manejo e incluso hacer todavía más automático todo el sistema del coche.Uno de los elementos que más cambios ha sufrido es la transmisión del auto, incluso es más común que se fabriquen coches automáticos que de transmisión manual. Dentro de la caja de palancas ahora aparecen siglas que no iban antes, como los son la S y la B. Pero aquí te aclaramos cuál es su función y en qué momentos utilizarlas.La S se utiliza para activar la modalidad “sport” del auto . Al poner en este modo, el carro realiza un ajuste en la transmisión del motor para poder proporcionar una mayor aceleración al momento de presionar con fuerza el acelerador. Por ello, es común que se le llame el botón de "speed", velocidad en inglés. Al presionarlo el carro responderá de manera más rápida a los cambios de aceleración.Al presionar la B se produce un freno en el motor , el cual se hace mientras se realiza el cambio de velocidad. Esta función es útil cuando se baja una pendiente en carretera pues así el auto no caerá libremente por las bajadas e incrementará la resistencia que se produce. Es útil también en situaciones de tráfico en las que el carro se encuentra de bajada. Te recomendamos que la actives para evitar que los frenos se utilicen en exceso, pues al seleccionar esta función reduces la velocidad desde la propia caja de transmisión.https://youtu.be/RDyib0RgQTQ