¿Qué Es Gemini 3 y Para Qué Sirve? Así Puedes Usar Esta Herramienta de Inteligencia Artificial

Se anunció que Gemini 3, un modelo de inteligencia artificial más reciente ya se puede usar. Este modelo combina todas las capacidades de las generaciones anteriores de Gemini.

A decir de sus desarrolladores esta actualización de tecnología representa un paso adelante en la búsqueda de la inteligencia artificial general (IAG).

Si quieres saber qué es y para qué sirve Gemini 3 aquí te explicamos.

¿Qué es la herramienta de Inteligencia Artificial Gemini 3?

Gemini 3 es un modelo de IA avanzado que Google asegura que desarrolló para ayudar a los usuarios a materializar cualquier idea. Aseguran que se distingue por su capacidad de razonamiento. Esta tecnología le permite comprender la profundidad y los matices, ya sea en una idea creativa o al comprender un problema complejo.

Este modelo también mejora el estado de la técnica en la comprensión multimodal. Esto significa que el sistema puede procesar varios tipos de información de forma nativa, incluidos texto, imágenes, video, audio y código.

La versión Gemini 3 Pro obtuvo puntajes de referencia en pruebas de evaluación de IA. Supera al modelo anterior, Gemini 2.5 Pro, en la clasificación LMArena. También establece un nuevo estándar en matemáticas y obtiene resultados altos en razonamiento multimodal.

También se dio a conocer Gemini 3 Deep Think, un modo de razonamiento que mejora las capacidades del modelo para resolver problemas complejos. Este modo mostró rendimiento superior en pruebas como Humanity's Last Exam y GPQA Diamond.

¿Para qué sirve la herramienta de Inteligencia Artificial Gemini 3?

A decir de los desarrolladores, la Inteligencia Artificial Gemini 3 ofrece apoyo en tres áreas principales: aprendizaje, construcción de código y planificación por lo que sirve para distintas tareas.

1. Para aprender cualquier cosa:

El modelo fue diseñado para sintetizar información a través de múltiples modalidades, por ejemplo:

Puede descifrar y traducir recetas escritas a mano en diferentes idiomas para crear un libro de cocina.

El modelo analiza información compleja, como artículos académicos o video-lecciones, y genera código para herramientas interactivas, como tarjetas didácticas o visualizaciones.

Ofrece análisis de videos deportivos para identificar mejoras y genera un plan de entrenamiento para optimizar la técnica.

2. Para construir cualquier cosa (Codificación):

Facilita la creación de interfaces web más ricas e interactivas. Es un modelo potente para la codificación basada en agentes, para impulsar la productividad de los desarrolladores.

Los desarrolladores usan Gemini 3 para gestionar flujos de trabajo de software de principio a fin de manera autónoma.

3. Para planificar cualquier cosa (Agentes):

El modelo ofrece un mejor apoyo en tareas cotidianas de largo plazo.

Demuestra consistencia en el uso de herramientas y la toma de decisiones a largo plazo.

Puede actuar en nombre del usuario, y así gestionar flujos de trabajo de varios pasos, como clasificar una bandeja de entrada de correo electrónico o planificar un itinerario de viaje.

Se destacó que Gemini 3 ya se implementó en herramientas como el Modo IA en el Buscador. La compañía afirmó que este modelo fue sometido al conjunto más amplio de evaluaciones de seguridad hasta la fecha.

