Foto: Getty

Este es el significado del emoji de la mano haciendo cuernos en WhatsApp

es una de las principales aplicaciones de mensajería instantánea en el mundo. A través de ésta, los usuarios se comunican con sus familiares, seres queridos, compañeros de escuela y trabajo, por mencionar algunos.Por ello, la aplicación perteneciente a Meta , la empresa de Mark Zuckerberg, está en constante actualización y añade nuevas herramientas para que los usuarios disfruten al máximo de la app: una de éstas es la implementación de nuevos emojis.A pesar de esto, la mayoría de las personas no conocen el origen de éstos. Por ello, aquí te decimos; toma nota.De acuerdo con el sitio especializado Emojipedia, este particular emoticón, contrario a lo que muchos piensan, no hace alusión al rock & roll. De hecho, este emoji es utilizado comúnmente en el lenguaje de señas estadounidense.Para realizar esta seña en la vida real es necesario extender el dedo meñique, el índice y el pulgar: este gesto quiere decir 'te amo'; lo mismo aplica para el emoticón.https://youtu.be/KTyAtt1llPcAhora que ya conoces el verdadero significado de este emoji, puedes utilizarlo para expresar tus sentimientos a las personas que más quieres de una forma totalmente diferente.