Foto: Unsplash

Esto significa el emoji de la persona inclinada en WhatsApp

es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Por ello, está en constante actualización para que los 2 mil millones de usuarios puedan disfrutarla al máximo; éstas también incluyen la incorporación de nuevos emojis cada cierto periodo de tiempo.La app cuenta con un sinfín de éstos, por lo que algunas veces suele ser complicado conocer bajo qué contextos pueden ser utilizados y, sobre todo, cuál es su significado real: aunque no lo creas, algunos pueden tener un trasfondo más profundo de lo que parece.Por ello, aquí te decimos. ¿Lo has utilizado o alguien te lo envío?.De acuerdo con el sitio especializado, este particular emoticón, contrario a lo que muchos piensan, se utiliza para expresar una sincera disculpa o para solicitar un gran favor. Asimismo, lo relacionan con el gesto tradicional japonés Dogeza: éste implica que el sujeto tiene que arrodillarse e inclinarse mientras su cabeza toca el piso.Suele utilizarse este gesto en Japón para mostrar respeto a una persona de mayor estatus. De igual manera, como ya mencionamos antes, es utilizado para pedir una profunda disculpa o un favor importante.https://youtu.be/fEM5v0rDwtYAhora que ya conoces su significado real, utilízalo adecuadamente en los mensajes que envíes a tus contactos del ' Whats ' para que no se malinterprete éste.