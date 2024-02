¿Cómo cerrar sesión del Messenger de Facebook?. En su página de ayuda, Facebook señala que no hay forma de cerrar sesión en la aplicación Messenger, sin embargo existe un sencillo truco que no requiere ni apps no oficiales, ni que seas un hacker para hacerlo, que se explicará en esta tutorial a continuación.

Tutorial

Primero, abre la aplicación de Facebook y pulsa el ícono de las tres líneas horizontales para ver el menú de opciones; luego, selecciona la opción "Configuración y privacidad". De las opciones desplegadas selecciona "Configuración". En el apartado del menú llamado "Seguridad", dale clic en "Seguridad e inicio de sesión". Del menú llamado "Dónde has iniciado sesión" selecciona el celular en el que quieres cerrar Messenger y luego pulsa "Salir". Al seguir las instrucciones de este tutorial, Facebook interpretará que no eres tú está utilizando tu cuenta de Messenger y cerrará la sesión. En caso de que quieras usar Messenger de nuevo, tendrás que iniciar sesión en la aplicación. Con información de Tutoriales Múltiples