WhatsApp: Así puedes convertir tu foto de perfil en un dibujo

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Nuevas funciones de WhatsApp

Corazones animados

Nuevos diseños para los perfiles

Editar el destinatario de tus fotos

WhatsApp Negocios

La plataforma de mensajería instantánea, WhatsApp tiene muchas sorpresas para sus usuarios este 2022, en especial para darle un aspecto único a tu perfil. Una de las funciones que nos ha brindado la aplicación, es poder compartir imágenes o cambiar tutantas veces como uno quiera. Por eso hoy te diremos cómo puedes convertir tus fotos en un dibujo y compartirla con tus contactos.Es importante que sepas que para poder cambiar el aspecto de tus fotos necesitaremos una aplicación adicional, la cual se llama "Painnt-Pro Art Filters". Cuando hayas instalado esta aplicación deberás permitirle ingresar a tu galería de fotos, no te preocupes la app no tendrá acceso a ninguna información personal que tu no le permitas.Ahora para convertir tu foto de perfil en un dibujo, solo debes tomar a través del apartado de WhatsApp de estados, una fotografía y guardarla en tu galería. Dirígete a la aplicación Painnt-Pro y abre la foto que acabas de tomar.Dentro de la app podrás añadirle todo tipo de filtros o cambios que desees, pero para nuestro objetivo buscaremos la opción "estilo" y después la opción "comic".Automáticamente tu foto se convertirá en una versión animada. Después solo da clic en "guardar en galería" y dirígete a WhatsApp, ahí podrás compartirla con tus amigos por medio de tus estados o colocándola como foto de perfil En 2022 la aplicación añadirá nuevas herramientas para mejorar su servicio de mensajería, algunas de las sorpresas que tendremos el siguiente año son.Aunque algunas de estas funciones aún se encuentran en la versión beta de la aplicación, se espera que para el próximo año ya estén disponibles para todos los usuarios de la aplicación. https://www.youtube.com/watch?v=zk6X6EJeB9s