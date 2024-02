WhatsApp: Así puedes enviar notas de voz aún si estás bloqueado

Foto: Adobe Stock

Mandar un mensaje de voz a alguien que te bloqueó

En WhatsApp pídele a tu amigo o familiar que cree un grupo en el que este él o ella, y la persona que te tenga bloqueada, así como tú. Antes de que esa otra persona se salga y note que está en un grupo de whatsApp contigo, envía un mensaje de voz diciendo lo que quieras y envíalo. Solo servirá con una nota de voz, ya que si envías mensajes, fotos, videos, stickers o cualquier otro contenido, la otra persona al tenerte bloqueado no le aparecerá ninguno de estos. Solo los mensajes de voz pueden ser reproducidos. Después de que lo hayas enviado, puedes checar en la información del mensaje si esa otra persona ya reprodujo tu nota de voz. Recuerda que tu si podrás ver sus mensajes, pero la otra persona no podrá ver los tuyos (a excepción de los de voz).

Foto: Adobe Stock

Si tede, pero aun quieres comunicarte con esa persona para decirle algo, ya puedes hacerlo mediante una, en la que a pesar de las circunstancias podrá recibir ese.Existen ocasiones en las que una persona te puede bloquear de WhatsApp con el fin de ya no recibir más mensajes de tu parte. Ya sea que sea tu ex pareja, una persona que te debe dinero, o incluso alguien con quien hayas tenido un conflicto, aun puedes tener la última palabra. Incluso si esta es después de que te haya bloqueado de sus contactos de WhatsApp. Aquí te decimos rápidamente cómo enviar un mensaje a ese sujeto mediante un sencillo truco en el que no necesitas de descargar ninguna otra app o hacer alguna actualización.Cuando alguien te bloquea te darás cuenta no solo porque ya no puedes visualizar su información de contacto como foto, estado y última conexión; sino que al momento de enviar mensajes, solo te aparece una palomita a lado. Si este es tu caso, ten por seguro que has sido bloqueado. Si esta es la situación por m.as que envíes mensajes, notas de voz, fotos, stickers o videos a esa persona, ninguno le llegará a menos que sea mediante esta opción, y solo tiene unas oportunidad.Si este es tu caso, necesitarías que algún amigo tuyo en común con esa persona, aquel con el que tengas mucha confianza, te ayude para mandar notas de audio a esa persona.En caso de que haya escuchado tu audio y se haya decidido salir del grupo, entonces solo deberás crear otro de nuevo. Por eso decimos que es una oportunidad de una vez.También recuerda que la otra persona tiene derecho a escoger con quien quiere o no hablar, y forzar una comunicación también puede ser una forma de ejercer violencia. Si no está dentro de lo correcto aquello que harás, mejor evítalo. En especial si se trata de mandarle mensajes de voz a tu ex aun cuando te ha pedido que dejes de insistir.