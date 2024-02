WhatsApp: Así puedes ocultar tu foto de perfil a un contacto

Foto: Pixabay

¿Cómo ocultar tu foto de perfil a un contacto?

Entra a tu agenda de contactos de tu móvil (no desde WhatsApp).

Busca el contacto que ya no quieres que ve tu foto de perfil.

Selecciónalo para tener acceso a la información del mismo.

Después selecciona el ícono de editar.

Escribe al inicio del número telefónico #31# y guarda el cambio que se hizo.

Y listo, ya no es necesario hacer nada más para ocultar tu foto de perfil a un contacto.

