WhatsApp: Así puedes quitarle el zoom a la cámara

¿Cómo quitar el zoom de la cámara de WhatApp?

¿No te gusta que la cámara de WhatsApp tenga? , no eres el único, muchas personas han expresado en redes sociales su descontento con la cámara de la app, aquí te decimos cómo puedes solucionarlo.En la última versión de la app ocurrió un cambio en la forma de tomar fotos o grabar ciertos videos, pues ahora la cámara de la app se ve cony algunos usuarios creen que se trata de un bug, mientras que otros quieren solucionarlo al desinstalar y volver a instalar WhatsApp . Pero el problema se arregla con unos sencillos que nosotros te daremos.La primera opción a considerar como una de las soluciones más rápidas, en caso la cámara dese vea con zoom, es usando la app de fotos nativa de tu dispositivo móvil. Así ya no se amplificará la imagen, sino que podrás elegir entre el formato 4:3 ó 1:1.También, si lo que quieres es arreglarlo, entonces deberás borrar la carpeta en caché dedesde tu terminal Android. Una forma de hacer esto es desinstalar y volver a instalar la aplicación para actualizar la app, en caso se haya solucionado el bug.Y si tienes la versión Beta, lo mejor será retirarte de la app para recibir una versión más estándar de. También puedes checar en Google Play o iOS Store si es que no tienes la última versión de WhatsApp.Esas son algunas formas para solucionar elde la cámara de. Recuerda que en ella también puedes poner filtros a tus fotos para darle un toque de originalidad a cada una de las imágenes de tu galería.