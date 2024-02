WhatsApp: Así puedes saber dónde se encuentran tus contactos sin que te manden su ubicación

Foto: Pixabay

¿Cómo saber la ubicación de mis contactos?

Abre WhatsApp web en tu computadora

Pulsa las teclas Control + Alt+ Supr, para abrir el administrador de tareas de Windows.

Pulsa las teclas Win+R para abrir la función "ejecutar" y escribe "cmd" en el campo, seguido presiona la tecla "Enter".

Te aparecerá un símbolo del sistema en donde deberás escribir "netsat-an" y presiona Enter.

Te mostrará la dirección IP de la persona que estas ubicando, en la página www.ip-adress.com/ip-address/lookup, ingresa la dirección obtenida previamente.

Debes tener abierta solo la pestaña de WhatsApp Web, así que cierra todas aquellas pestañas de segundo plano.

Este truco no funciona en MacBook ni en MAC de Apple.

Debes tener una conversación reciente con la persona de la que quieres saber su ubicación.

Si necesitas encontrar con urgencia a alguien y aún no te comparte suhay un truco sencillo con el que puedes saber dónde se encuentra a través de la aplicaciónaquí te explicaremos cómo puedes saber la ubicación de tusaún cuando ellos no te hayan compartido esta información. Recuerda usarlo solo en caso de emergencia y respetando la privacidad de tus contactos.Para poder realizar este truco, deberás hacerlo a través de la versión de escritorio de la aplicación, WhatsApp Web, y tener una computadora con el sistema operativo, Windows 10.Los pasos para encontrar a tus contactos son los siguientes.De esta manera podrás saber la ubicación de tu contacto sin tener que pedírsela. Es importante que sepas que esta ubicación no esta en tiempo real, es una ubicación aproximada.Hay algunos puntos importantes que debes tomar en cuenta para que este truco funcione, por ejemplo:Recuerda usar este truco solo en caso de emergencia , ya que de no hacerlo estarías violando la privacidad de tus contactos.Si llegas a presentar algún problema con tu aplicación WhatsApp, puedes reportarlo a través del Centro de Ayuda de la aplicación.https://www.youtube.com/watch?v=elPFxtY0l24