WhatsApp: Así puedes saber quién te ha bloqueado en la app

Foto: Pxfuel

¿Cómo saber si alguien te bloqueó de WhatsApp?

La privacidad y seguridad de nuestros datos y conversaciones es una de las cosas más importantes para los creadores de WhatsApp , quienes con el paso del tiempo se han dedicado a mejorar sus estándares para ofrecer una mejor experiencia.Entre las mejoras que la app ha tenido es la habilitación del cifrado de extremo a extremo, los mensajes temporales y su más reciente herramienta los mensajes multimedia de única vista.Sin embargo, cuando se trata de proteger nuestra cuenta de personas con las que no deseamos hablar más, la mejor opción es recurrir al bloqueo de contactos que nos permitirá no saber más de esa persona, por lo menos en WhatsApp.Pero cuando es al revés y nosotros resultamos bloqueados, la aplicación no nos manda un aviso mediante el cual podamos saber que uno de nuestros contactos nos ha bloqueado.El descubrir que un contacto nos ha bloqueado, la mayoría de veces se convierte en una tarea complicada, por lo que a continuación te daremos algunos consejos para saber si alguien te bloqueó de WhatsApp.Existen una serie de señales que podrían apuntar a que uno de nuestros contactos efectivamente nos bloqueó de WhatsApp.El primer indicio de que esto sucedió es que no puedas ver su foto de perfil, su última conexión o si esta persona se encuentra en línea o escribiendo, aunque también existe la posibilidad de que el usuario simplemente haya cambiado sus ajustes de privacidad .Por ello, otra señal de que pudiste ser bloqueado es que al enviar un mensaje dentro del chat personal de ese contacto, ya no aparezcan las dos palomitas que suelen salir cuando a alguien le llega uno de nuestros mensajes.En su lugar solo aparecerá una palomita, lo que únicamente confirma que el mensaje ha sido enviado pero aun no le ha llegado a la otra persona.https://www.youtube.com/watch?v=yVFzu6i9Jc8Finalmente, si todos los anteriores puntos se cumplen, solo quedaría una última opción para corroborar casi por completo que ese contacto te ha bloqueado y esa es que no puedas hacerle una llamada o videollamada.Si a pesar de todas estas señales aún tienes dudas, puedes descargar en la Play Store de Google la app WhatsTracker, que te permitirá de forma segura saber quiénes han visto tu perfil, tus estados y algunos datos sobre tu cuenta.