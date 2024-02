WhatsApp: así puedes usar emojis gigantes

Foto: Freepik

Losson una forma de expresar emociones y reacciones en los, y si quieres hacerlo en grande, WhatsApp te permite enviar emojis gigantes para expresar lo grande que son tus sentimientos. Así puedes hacerlo.Los emojis cada vez son una parte más esencial en nuestras conversaciones, que te permiten reflejar amor, enojo, risa, odio, situaciones y más. De hecho, no por algo cada vez agregan nuevos emojis y diseños para incluir a todas las razas, tipos de familia, profesiones y animales. No cabe duda que llegaron para quedarse.Si eres de aquellos que suele acompañar sus mensajes de WhatsApp con un coqueto emoji de corazón, reírte con la carita que llora de la risa, o mandar una popó; entonces seguro te encantará la idea de mandar emojis gigantes. WhatsApp te permite mandar meta emojis de una forma muy fácil y sin la necesidad que agregues o actualices nada. De hecho, incluso está disponible tanto para Android, como para Apple.Para esto únicamente deberás mandar un emoji y este se adecuará a la cantidad de texto que escribas. Por ejemplo si escribes algo, y después agregas un emoji notarás que no hay cambio, que permanece del mismo tamaño. Pero si solo mandas un emoji, y no lo acompañas de ningún texto, este será de un mayor tamaño, casi gigante, extra grande.Así podrás enviar un bello corazón, o alguna carita divertida. También si solo mandas dos emojis, sin texto, estos se verán de mayor tamaño, un tamaño grande.Si quieres mandar un emoji pero que no luzca gigante, solo deberás agregar un espacio o texto para que luzca de tamaño normal.Ahora si, pruébalo en tus conversaciones y no dejes de mandar emojis y expresar tus sentimientos a través de emoticones.https://youtu.be/eY4996Q0Koo