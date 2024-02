WhatsApp: Cambia el ícono de tu app por el escudo de tu equipo favorito

Foto: Pixabay

¿Cómo cambiar el logo de WhatsApp?

En el buscador de Google busca el escudo de tu equipo favorito, es importante que este se encuentre en formato PNG.

Cuando ya tengas tu escudo, en la Play Store descarga la app 'Nova Launcher'.

Abre la aplicación y dale los permisos necesarios para funcionar. La app te pedirá personalizar la interfaz de tu celular, deberás elegir una de las opciones.

Al cambiar la interfaz notarás un cambio en tu pantalla de inicio, presiona el ícono de WhatsApp y espera a que salga la opción 'editar'.

Ahora sí, podrás editar el ícono e incluso el nombre.

Dirígete a tu galería y selecciona la imagen del escudo previamente descargada.

Elesta a la vuelta de la esquina y si quieres apoyar a tu equipo te diremos cómo puedes cambiar el ícono de WhatsApp por el escudo de tu equipo favorito. En esta ocasión los equipos que se enfrentarán soncontraasí que te enseñaremos a cambiar el logo de lapor el escudo de alguno de estos equipos.Es importante mencionar que esto solo es posible en dispositivos con sistema operativo Android , por lo que si usas iPhone no podrás cambiarlo.Los pasos que debes seguir para poner el escudo de Cincinnati Bengals o Los Angeles Rams como logo de Whatsapp son los siguientes:Para finalizar solo debes centrar tu imagen y dar clic en 'Listo' y automáticamente el ícono de WhatsApp pasará de ser el clásico a ser el logo de tu equipo favorito.Esta aplicación te permitirá cambiar el ícono de WhatsApp cuantas veces quieras y por la imagen que desees, pero no hay de que preocuparse ya que nada dentro de tus mensajes cambiará ni guarda ninguna otra información adicional.Recuerda no desinstalar la app , ya que si lo haces el ícono de tu WhatsApp volverá al verde clásico. Ahora sí, estás listo para apoyar a tu equipo favorito hasta en tu celular.https://www.youtube.com/watch?v=v5bFzJIU01M