WhatsApp: ¿Cómo recuperar las conversaciones eliminadas?

Foto: Adobe Stock

¿Cómo recuperar los chats eliminados?

Foto: Adobe Stock

Sipor error, o hace algún tiempo algunade WhatsApp y deseas, sigue estospara poder volver a verla.Algunas veces enviamos por conversaciones mensajes importantes con datos, fotos, o recuerdos que simplemente no deseamos olvidar. A pesar de ello a veces sucede que por error, o debido al tiempo, eliminamos esas conversaciones y sentimos que no podemos regresar a ellas. Sin embargo, de esta manera puedes accesar al contenido eliminado de WhatsApp, y restaurar tus chats. WhatsApp realiza un respaldo diario de tu información , que se guarda de manera semanal en la memoria interna de tu celular. Si buscas recuperar algún contenido o conversación que se hay enviado por la aplicación, solo necesitarás recurrir a estos sencillos pasos, siempre y cuando éste no tenga mucho tiempo de antigüedad.Primero deberás de haber solicitado con anterioridad y dado permiso a que tu celular realice copias de de seguridad d etos chats de WhatsApp. Ya sea en Drive, o en iCloud, según sea el caso de Android o iPhone. Esto debido a que es necesario que exista un respaldo de aquello que hayas borrado, enviado, visto o cambiado en tu configuración de WhatsApp .Si bien cuando seleccionas tus copias de seguridad fácilmente podrías tener acceso al de la semana en el que eliminaste el mensaje, este proceso no se recomienda Si sigues esta opción podrías perder el contenido de las conversaciones actuales, y eliminar todo rastro de lo que actualmente has hecho.1. Identifica el administrador de archivos de tu celular. Es decir, en donde se encuentran los respaldos que se realizan en la app. Checa si se van a tu memoria interna, o bien a una tarjeta SD exterior.2. Copia el contenido de la capeta “Database” que se ubica en la meteórica interna o externa del celular. La encontrarás como “msgstore-aaaa-mm-de.1.de.crypt7”.3. Pega el contenido de la carpeta en un carpeta en los documentos de tu computadora4. Desinstala WhatsApp y abre la carpeta que guardaste en la computadora.5. Borra el nombre del archivo “msgstore.de.crypt7”.6. Identifica la copia de seguridad que desees recuperar y cámbiale el nombre a “msgstore-Año-Mes-Día.1.de.crypt7” y llena los espacios con la fecha del respaldo al que desees tener acceso.7. Descarga e instala WhatsApp, pero no lo abras todavía.8. Conecta tu celular a la computadora y copia el archivo “msgstore.de.crypt7” o “WhatsApp/Database” en el teléfono.https://youtu.be/_1BqVJpsV64¡Listo! Al momento de abrir WhatsApp y restaurar la aplicación, aparecerán las conversaciones anteriores que se hayan querido recuperar. También puedes usar la app UltData, que además te permite restaurar tus fotos o videos con un solo click. Solo que esta app suele tener un costo de acuerdo a las operaciones que quieras realizar.