WhatsApp: ¿Cómo saber cuando me bloquean?

¿Cómo saber si me han bloqueado?

Comprueba la imagen de perfil : Si notas que el contacto tiene la imagen predeterminada de WhatsApp, puede significar que te bloqueo; sin embargo, también existe la posibilidad de que haya cambiado sus ajustes de privacidad y solo ciertas personas logren ver su foto de perfil.

Revisa su última conexión : Si no puedes ver la última vez que se conectó, sus estados o si está en línea, puede significar que esa persona te bloqueo.

Hazle una llamada desde la aplicación : Si al momento de realizar la llamada te sale un mensaje de error dentro de la app, significa que te bloqueo.

Envíale un mensaje : A pesar de que esto se puede malinterpretar por falta de internet, si después de un tiempo prolongado no le llega el mensaje esa persona te bloqueo.

Agrégala a un grupo: WhatsApp no permitirá a un contacto que te ha bloqueado.

es una de las plataformas de mensajería instantánea que más herramientas ofrece al usuario. Todo el mundo sabe cómo bloquear a un contacto cuando está siendo molesto o simplemente ya no deseas tenerlo a la vista.Aunado a esto, la aplicación no notifica a la persona que fue bloqueada, pero ¿te has preguntado si alguien te ha bloqueado a ti?.No te preocupes, aquí tenemos una sencilla guía que debes seguir en caso de que sospeches que fuiste bloqueado por alguien más.A pesar de que WhatsApp no te notifica cuando fuiste bloqueado por alguien, existen estos pasos a seguir para descubrir si realmente ya no formas parte de la agenda de contactos de esa persona o si simplemente te está ignorando.https://youtu.be/9qKBEafTSGgSi después de esta sencilla guía para identificar si alguien te ha bloqueado deno logras resolver tus dudas, puedes pedir asistencia vía chat a la aplicación.