WhatsApp: Conoce el significado del emoji a punto de llorar

Foto: Captura de WhatsApp

Usos del emoji a punto de llorar

Losdenos ayudan a darle personalidad a nuestros mensajes pero te has preguntado ¿Cuál es su significado?, pues aquí te vamos a explicar qué realmente busca expresar el tan tierno de la carita con ojos llorosos que seguro has usado alguna vez para pedirle algo a alguien.Su verdadero nombre es "Pleading face" o en español "carita de por favor", según Emojipedia, el sitio encargado de dar información oficial sobre WhatsApp, esta carita se encuentra suplicando algo, aunque también puede representar adoración o un gesto de amor.Este emoji se aprobó como parte del Unicode 11.0 en 2018 y su nombre sería "Face with pleading Eyes". Algunos usuarios lo usan como un gesto de ternura y otros para disculparse por algo.Sin duda su llegada a la plataforma de mensajería marco un antes y un después al momento de pedir un favor por mensaje, ya que este le da un toque de amor y ternura el cual te impide decir que no.Darle el uso correcto al emoji puede ayudar a manipular la conversación y hacer cedes al destinatario a cualquier situación. Algunas parejas lo usan para dirigir a la otra persona a que cumpla sus caprichos.También puede mostrar arrepentimiento, ya que las lagrimas en los ojitos pueden hacer saber al destinatario que reconoces tu error y te sientes culpable.Su mayor uso es para representar tristeza, el puchero y las lagrimas pueden ayudar a demostrar que nada puede alegrarte y que estas a nada de caer en llanto. Si te encuentras mal de salud, puedes usar este emoji para recordarle a la otra persona que necesitas apapachos y ánimo, ya que la estas pasando muy mal.Usar este emoji te puede ayudar a conseguir mimos y cariños, úsala adecuadamente en tus mensajes de WhatsApp. https://www.youtube.com/watch?v=Fb8YLOKNnxk