WhatsApp Dejará de Funcionar en estos Celulares el 31 de Octubre de 2025: Lista Completa

El plazo termina para que WhatsApp deje de funcionar en diversos teléfonos celulares el 31 de octubre de 2025; conoce la lista para que te prepares, y no pierdas tu información. Si tienes un smartphone necesitas saber que algunos modelos dejarán de funcionar con la app de WhatsApp.

¿WhatsApp dejará de estar disponible en algunos smartphones?

WhatsApp es conocido por desarrollar actualizaciones y la aplicación de mensajería más popular, también actualiza sus recursos para mejorar el servicio de mensajería según las necesidades de los millones de usuarios que comparten archivos, fotos y mensajes a diario.

¿Qué teléfonos ya no tendrá WhatsApp el 31 de octubre de 2025?

De acuerdo con la información del Centro de Ayuda de WhatsApp y el blog de la aplicación, los celulares con Android 5.0 o inferior e iOS 15.1 o inferior dejarán de tener WhatsApp a partir del viernes 31 de octubre de 2025.

Lista de modelos que dejarán de usar WhatsApp

Te presentamos una lista de los modelos que dejarán de usar WhatsApp a partir de este viernes:

Apple: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5, Galaxy S4 Mini y Galaxy Note 2

Sony: Xperia Z, SP, T, V y Z2

Huawei: Ascend Mate 2

LG: Optimus G, LG G3, Nexus 4 y G2 Mini

Motorola: Moto G de primera generación y Moto E de 2014

HTC: One M8

¿Qué hacer si tu teléfono ya no es compatible con WhatsApp?

Las probabilidades de que alguien use dispositivos tan antiguos en 2025 pueden ser escasas, pero si formas parte de ese pequeño grupo, no hay necesidad de alarmarse. Para usar WhatsApp, debes cambiar a un nuevo dispositivo lo antes posible. Cualquier smartphone nuevo actual no solo será compatible, sino que también ofrecerá una experiencia de mensajería mucho más segura y superior en WhatsApp.

Por otro lado, WhatsApp lanzó recientemente una app dedicada para iPad, poniendo fin a la larga espera de sus usuarios. Esta app ofrece todas las ventajas de su versión para smartphones y añade compatibilidad con la función Center Stage de Apple.

Con información de N+

