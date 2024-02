WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la gota de sangre?

WhatsApp se ha caracterizado por ser la aplicación de mensajería instantánea con la mejor biblioteca de emojis de todas. Dentro de su gran repertorio podemos encontrar un emoticón para casi cada sentimiento, emoción, festividad, profesión o hasta alimento del que estemos hablando. Y para asegurar que la app siga manteniéndose a la cabeza, sus desarrolladores constantemente mejoran e incorporan nuevos emojis a WhatsApp que permitan a los usuarios expresarse libremente. Sin embargo, por el gran número de emojis que existen, en varias muchas ocasiones puede llegar a suceder que no entendemos del todo el significado verdadero de algunos de ellos. Por lo que en esta nota te explicaremos el origen y significado del emoji de la gota de sangre. Foto: Unsplash

¿Qué significa el emoji de la gota de sangre de WhatsApp?

De acuerdo con Emojipedia, un portal especializado en el significado y curiosidades de los emoticones, la gota de sangre de WhatsApp tiene varios significados poco conocidos. El emoji que también recibe el nombre de Drop of Blood puede ser utilizado para expresar que una persona está herida y necesita una transfusión de sangre. No obstante, también puede ser usado para referirse a que una persona se encuentra menstruando o simplemente para dar a entender que donarás sangre. Cabe destacar que este emoticón se aprobó como parte de Unicode 12.0 en 2019 y se agregó a Emoji 12.0 en 2019. Ahora que conoces el verdadero significado de este emoji no dudes en utilizarlo correctamente con tus amigos y contactos de WhatsApp. https://youtu.be/jgAcpQLUPtU