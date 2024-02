WhatsApp: ¿Qué significa el emoji del corazón café?

Foto: Piqsels

El significado del corazón café de WhatsApp

En WhatsApp existen una gran variedad de emojis . Sin embargo, cuando hablamos de corazones esta app los tiene de diferentes colores, cada uno con un significado diferente.Si alguna vez has compartido elde WhatsApp creyendo que expresa cariño estás equivocado ya que su significado va mucho más allá.El corazón café o también llamado Brown Heart, como se le conoce en inglés, fue aprobado como parte de Unicode 12.0 en 2019 y se agregó a Emoji 12.0 en 2019.De acuerdo con la la página Emojipedia, que es un portal especializado en la interpretación del significado de diversos emojis, el corazón café no solo expresa amor.En primer lugar, este corazón de WhatsApp suele ser utilizado para expresar un sentimiento amoroso hacia la tierra y la naturaleza, así como una unión.Además, este emoji también es frecuentemente utilizado para discutir temas relacionados con la identidad racial.https://www.youtube.com/watch?v=8b-FDO7abOIPor otra parte, aunque no lo creas y sea todo lo contrario, este emoji también puede llegar a significar, según el contexto, algo feo, corriente, sucio, la necedad y hasta la antipatía.