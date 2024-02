WhatsApp: ¿Qué significa el emoji del corazón flechado?

Foto: Piqsels

¿Qué significa el corazón flechado de WhatsApp?

Una de las cosas que más le fascina a los usuarios de WhatsApp es la gran variedad de, emojis y hasta gifs que están disponibles para ser usados en los chats .Estas divertidas herramientas hacen que nuestras conversaciones en la app sean mucho más expresivas, chistosas y entretenidas. Sin embargo, no todo el mundo conoce el significado verdadero de algunos de los emojis más usados.De acuerdo con WhatsApp, la aplicación cuenta con cerca de 500 emoticones y cada uno tiene una interpretación totalmente distinta.Por ejemplo, del corazón flechado de WhatsApp por medio del cual la mayoría de nosotros expresamos amor, pero sobre todo enamoramiento hacia otra persona en un chat.A continuación te explicaremos cuál es el verdadero significado de este emoji y en qué momentos es correcto su uso, para que puedas poner en práctica todos estos consejos.Para poder conocer el significado real del emoji del corazón flechado de WhatsApp es necesario consultar la página web Emojipedia, que es un portal especializado en el significado de los emojisSegún esta página, este tipo de corazón está relacionado con el amor a primera vista, un flechazo lanzado por Cupido.No obstante, lo que probablemente no sabías sobre este emoji es que además de representar el significado anterior, también expresa a un corazón al que le hicieron daño.https://www.youtube.com/watch?v=fEM5v0rDwtYEl corazón flechado o también conocido como Heart with Arrow, en inglés, se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.