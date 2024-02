WhatsApp: ¿Qué significa el emoji del saludo vulcano?

es una de las apps de mensajería instantánea más populares entre los mexicanos, debido a la facilidad con la que podemos enviar y recibir todo tipo de mensajes, imágenes y videos por medio de internet.Pero también, gran parte de su popularidad, se debe a las herramientas y funciones que los desarrolladores van incorporando a lay que no solo mejoran la experiencia de uso, sino también hacen mucho más divertida la aplicación.Tal es el caso de los, GIF´s y la inmensa cantidad de emojis que podemos encontrar en WhatsApp, pues debido a su extensa colección podemos encontrar un emoticón casi para cada situación.https://twitter.com/sorlak15/status/637698968227442688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E637698968227442688%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fverne.elpais.com%2Fverne%2F2015%2F08%2F30%2Farticulo%2F1440928492_555613.htmlPor ello, no es raro que en los emojis de WhatsApp encontremos más de una referencia a la cultura pop, las tradiciones y ¿por qué no? hasta a las películas que han marcado a generaciones enteras.Una de ellas es el famoso saludo vulcano de, una de las franquicias de ciencia ficción más famosas que han existido y que, aunque podría parecer increíble, está disponible en WhatsApp.Este gesto es la manera en la que Mr. Spock, uno de los personajes principales, suele saludar y dar la bienvenida.El emoji del saludo vulcano de Star Trek está representado por una mano levantada con la palma hacia adelante juntando los dedos dejando un espacio en forma de “V” entre los dedos medio e índice y los dedos anular y meñique.El emoji del saludo de vulcano, como saben los fans de la serie, significa "larga vida y prosperidad", por lo que puede ser usado para saludar o despedir a nuestros amigos, familiares y conocidos a través de.https://www.youtube.com/watch?v=fEM5v0rDwtYEste emoji fue aprobado y lanzado en el año 2015, por lo que hoy en día se encuentra disponible para ser usado alrededor del mundo.Ahora que sabes esto podrás usar de manera correcta este emoji y divertirte en tus conversaciones de WhatsApp.