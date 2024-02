WhatsApp: Truco para saber qué desconocidos ven tus estados

Foto: Getty Images

¿Cómo funciona el truco?

Foto: Getty Images

Truco para saber que desconocidos ven tus estados

Abre WhatsApp , dirígete a la sección de los estados y publicar algo.

, dirígete a la sección de los estados y publicar algo. Una vez hecho, esperar unos minutos o, quizá, algunas horas para dejar tiempo a que todos los usuarios puedan ver dicha publicación.

Después de haber esperado regresa a ' estados ', pulsa en la foto compartida y después en el símbolo en forma de ojo ubicado en la parte inferior.

', pulsa en la foto compartida y después en el símbolo en forma de ojo ubicado en la parte inferior. Una vez ahí, aparecerá un listado con todos los usuarios que vieron dicho estado, tanto los contactos del móvil como los números de teléfono de aquellas personas desconocidas que tienen tu número.

Por último, selecciona los números desconocidos y bloquearlos, claro, si no quieres que vuelvan a ver tus estados.

Foto: Getty Images

Si en WhatsApp una persona tiene guardado tu número de teléfono, por el motivo que sea, siempre podrá enviarte un mensaje o ver tus, a menos que lo hayas bloqueado. Esta característica permite compartir con los demás diferentes elementos durante 24 horas, como en las historias de, desde imágenes o hasta vídeos.Son muchos los trucos que te permiten aprovechar al máximo esta función, pero en este caso, hay un pequeño truco que te deja averiguar cuántos desconocidos, o personas conocidas que no están tú agenda de teléfono, ven los estados que compartes.Para llevar a cabo este truco no es necesario que descargues aplicaciones de terceros, ya que es desde WhatsApp . De hecho, tan sólo es necesario abrir la app de mensajería propiedad de Facebook y seguir unos pequeños pasos.Cabe señalar que este truco se puede realizar tanto en un teléfono móvil con sistema operativo Android como en iOS. Para averiguar cuántos desconocidos ven losque compartes, sigue los pasos en donde te decimos a detalle cómo hacerlo.Este truco también es bueno para eliminar los contactos de aquellas personas con las que tan sólo conversaste una vez y que quizá no recuerdes que tenías en tu agenda.