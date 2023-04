WhatsApp Web: ¿Cómo Solucionar el Error de Código QR No Válido?

La mayoría de las personas que usa WhatsApp en su oficina tiende a darle preferencia a la versión web de la aplicación de mensajería instantánea. Pero, para poder usar esta opción es necesario validar un Código QR con ayuda de tu teléfono.

Ahora bien, no es raro que el teléfono no reconozca el Código QR, generando un problema para el usuario, que no podrá usar la versión web de WhatsApp sin seguir este paso.

A continuación te decimos las formas más fáciles de superar este problema.

¿Cómo solucionar los problemas con el Código QR de WhatsApp? Cuando el Código QR no es válido, la razón generalmente se debe a problemas con la versión de WhatsApp que estamos utilizando.

Por eso, lo mejor es actualizar WhatsApp a la versión más reciente en tu tienda de aplicaciones.

Ahora bien, si ya cuentas con la última versión de la app, y aún así no puedes escanear un Código QR de tu computadora, el problema podría ser tu cámara.

No está de más que revises si el lente de tu cámara enfoca correctamente, ya que podrías tener un problema por un lente sucio. La solución aquí sería limpiar correctamente el lente.

En el mismo sentido, otro problema que impide a la cámara enfocar adecuadamente es la luz en la habitación. Si no hay suficiente luz no podrás escanear el Código QR.

Si aún así tu cámara no enfoca correctamente, lo recomendable es reiniciar tu dispositivo esperando que, al reactivarse, ya enfoque correctamente.

Finalmente, si nada de esto funciona, la última opción es ingresar manualmente el código. Esta opción se encuentra debajo del botón de escanear el código QR en la pantalla de inicio de sesión.

