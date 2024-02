WhatsApp:¿Por qué aparezco en línea aun cuando no estoy conectado?

Foto:iStock

Esta es la razón por la que apareces en WhatsApp como "en línea" aun cuando no estés conectado a la aplicación.Seguro te ha pasado que alguien te reclama porque estabas en línea y no le enviaste un mensaje, pero realmente nunca estuviste conectado. WhatsApp explicó a los usuarios que tampoco es nada del otro mundo ni tampoco algo que requiera alguna alerta de seguridad. Mucho menos significa que tu cuenta haya sido hackeada ni nada parecido. Esta es la razón por la que realmente pasa esto.Se trata de uno de los problemas más recurrentes de la app, y que más ha sido reportado por los usuarios. Si bien WhatsApp constantemente se encuentra lanzando nuevas actualizaciones y mejoras a su sistema de mensajería, existen algunos errores que siguen quedándose atrás.De acuerdo con la página web Fayerwayer cuando abres WhatsApp no solo está funcionando lo que ves en pantalla, sino que existen múltiples procesos en segundo plano. Lo que significa que aun cuando aparezca que hayas cerrado la app esta sigue funcionando, pues realmente no se ha cerrado por completo. Es por lo que existe un retraso de segundos, o hasta de dos minutos en los que tu cuenta sigue apareciendo como en línea aun cuando ya estás desconectado.Este problema no debería de durar más de 10 o 30 segundos. Ya que significa que tu celular puede estar presentando fallas generalizadas en el sistema que provocan que éste se ralentice de sobremanera. Una solución para que dejes de aparecer como "en línea" aun cuando no lo estás es cerrar de manera forzosa la app.También puede llegar a ser el caso si utilizas la aplicación en su versión web para PC o Mac , pues mientras aparece como que estás desconectado de tu celular, los mensajes y tu perfil siguen abiertos desde otro dispositivohttps://youtu.be/_1BqVJpsV64