Problemas en Xbox: ¿Por Qué Da Error "0x87dd0033" al Iniciar Sesión Según Estado del Servicio?

Este 2 de julio de 2024, la comunidad de jugadores de Xbox se vio afectada por una caída de los servicios, impidiendo a usuarios acceder a los servicios en línea. Según reportan, al tratar de iniciar sesión aparece el error 0x87dd0033 en el estado de servicio.

Hasta el momento se sabe que el área de soporte de Xbox ya reconoció el error 0x87dd0033, el cual fue notificado en su portal de status a las 12:07 horas (tiempo del centro de México).

We are aware that some users have been disconnected from Xbox Live. We're investigating! Please follow here and on our status page for updates. https://t.co/kQKp1MgssY