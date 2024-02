10 beneficios de consumir jengibre para tu cuerpo y piel

Foto: Adobe Stock

Elcuenta con grandesque ayudan a mantener tuprotegido, y cuidar a tu, entre otras cualidades.El jengibre es parte de los superalimentos , debido a que tiene una gran cantidad de nutrimentos que son benéficos para la salud. Por ello, cada vez la incluyen más en las dietas, o se utiliza como un remedio casero para el cuidado del sistema inmune. Sus propiedades pueden usarse desde el jengibre fresco, seco, en polvo, aceite o en jugo.Sus beneficios se deben a el tintero. Un aceite natural presente en el jengibre, el cual le da su característico sabor picante, y tiene su efecto antiinflamatorio y antioxidante. Es rico en aminoácidos y contiene minerales y vitaminas B1, B2,B3,B5 y B6, C y E.El finge rol, inhibe la producción de postaglandinas, una sustancia que produce el sentimiento de inflamación en el cuerpo. Por eso, se recomienda como para alivianar dolores menstruales e inflamación intestinal.Al ser rico en antioxidantes el jengibre se utiliza comúnmente en cosméticos para reducir el daño celular y frenar el paso de la edad.Ayuda a eliminar microorganismos infecciosos y bacterias. Por ello se recomienda enjuagarse la boca con un vaso con tantito jengibre en caso de presentar gingivitis o periodontitis.Es un gran combatiente de la halitosis, mal aliento, y ayuda a que tu boca huela mejor. El tintero, estimula una enzima localizada en la saliva que ayuda a eliminar las sustancias causantes del mal olor.Ayude a combatir las migrañas y los dolores de cabeza. También es un aliado en la disminución de los síntomas de la osteoartritis, como el dolor de rodillas.Al ser picante el jengibre favorece la producción de saliva y secreción de jugos gástricos. Ayuda con los gases y con disminuir la sensación de mareo.Favorece la expectoración, es decir permiten la libre salida de flemas, ayudando a la descongestión de las vías respiratorias. Combinado con limón en un té es un remedio casero eficaz contra la tos.El jengibre aumenta los niveles de n Silvina, lo que permite reducir la cantidad de azúcar en la sangre.Reduce de forma significativa el dolor en los músculos y la sensación de cuerpo cortado. Si bien no funciona de manera inmediata , si se toma de forma progresiva puede ser útil.Ayuda a que no haya pérdida de colágeno y protege la piel , lo que sirve para combatir el envejecimiento. Por ello se utiliza en champús, cremas y mascarillas.https://youtu.be/mvhrsFRcgm4