3 tips para hacer a tus cactus florecer

Tips para hacer que a los cactus florecer

Busca la mejor maceta para tu cactus

Riega tu cactus conforme a la época del año

Abono para la floración de cactus

Los cactus son de las plantas más resistentes del mundo, pues no requieren muchos cuidados para poder tener una vida larga e inclusive muchas especies suelende manera increíble.Sin embargo, aunque los cactus con flores se ven hermosos, el proceso mediante el cual florecen puede ser bastante largo, ya que a veces que esto suceda suele tomar variosPor este motivo te damos 3 tips que seguramente te servirán para hacer que tus cactus lleguen a florecer mucho más rápido.Antes que nada hay que decir que realmente todos los cactus tienen la capacidad de florecer, pero esto no quiere decir que todos lo hagan de la misma manera.Existen especies que pueden tardar años en dar su primera flor y por el contrario otros únicamente llegan a florecer por las noches, por ello te recomendamos antes investigar que tipo de cactus tienes.Una vez abordado este punto, hay que considerar que el tiempo en que un cactus florece varía dependiendo de la especie, ya que a algunos, los más comunes, les puede tomar entre 2 y 9 años y a otros hasta 15 años.El primer tip es encontrar la maceta perfecta para que tu cactus pueda crecer adecuadamente, esta no debe ser ni muy pequeña ni muy grande.En el primer caso el cactus podría tener problemas para desarrollarse y en el segundo el agua podría encharcarse y llegar a pudrir a nuestra planta.Los cactus son plantas desérticas, por ese motivo no necesitan grandes cantidades de agua, pero dependiendo de la época del año el poder cambiar la cantidad de riego podría beneficiarlo mucho.En verano se recomienda que el cactus se riegue una vez por semana, mientras que si es primavera u otoño y el sustrato podría ser regado cada 15 o 20 días.Durante el invierno, es recomendable solo regarlo una o dos veces al mes, además es muy importante durante esta época mantenerlo en lugar con temperatura de 5ºC a 15ºC.https://www.youtube.com/watch?v=as3Va5exxVwEl último punto que debes considerar para acelerar que tu cactus llegue a florecer es utilizar abono o fertilizante, lo que contribuirá positivamente en el desarrollo de tu planta.Existen abonos específicos para potencializar la floración del cactus, el cual debe ser utilizado continuamente y suspenderlo un mes antes de su época de florecimiento.