Horarios para Ver la Mega Ofrenda UNAM 2025: Estos Días Está Abierta y es Gratis la Entrada

En México, los altares de Día de Muertos son tan diversos como las regiones de la República Mexicana. Si bien, hay elementos similares, la población de cada zona ha incorporado elementos y rituales a sus celebraciones. La Máxima Casa de Estudios se ha sumado a la festividad con la instalación de la Mega Ofrenda UNAM.

Esta edición de la mega ofrenda UNAM 2025 tendrá como temática la migración, bajo el concepto de "Huellas de Nuestra Historia. Migraciones, Exilios, Refugio y Desplazamiento". La cita es en la explanada del Universum de Ciudad Universitaria, por lo que en también detallamos días, horarios y cómo llegar a la mega ofrenda UNAM este 2025.

Aunque no es el único altar de muertos instalado en la ciudad, de hecho habrá distintas ofrendas que se podrán visitar este fin de semana en las 16 alcaldías de Ciudad de México.

¿A qué hora abre y cierra la mega ofrenda UNAM 2025?

Si la megaofrenda UNAM 2025 está en tu lista de altares de muertos por visitar este 2025, ten en cuenta que "Huellas de Nuestra Historia" abrirá al público el próximo viernes 31 de octubre.

La megaofrenda Huellas de Nuestra Historia, Migraciones, Exilios, Refugio y Desplazamientos podrá visitarse entre las 11:00 y las 21:00 horas, en la Explanada del Universum, ubicado en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria.

Si llevas vehículo, se puede desde los siguientes puntos:

Avenida Imán

Avenida Insurgentes Norte: Tomar la Salida hacia el Centro de Exposiciones

Avenida Insurgentes Sur : Tomar la Salida hacia el Centro Cultural Universitario

Además, se habilitarán los siguientes estacionamientos para los visitantes:

Estacionamiento Temporal Calzada Universum y C3

Estacionamientos 1, 3 y 4 del Centro Cultural Universitario

Estacionamientos A y B frente a Universum

El costo del estacionamiento es de 50 pesos.

¿Vas a la Mega Ofrenda UNAM este fin de semana? Conoce todos los detalles.

¿Hasta cuándo estará abierta la Mega Ofrenda UNAM 2025?

Tras abrir el viernes 31 de octubre, el altar de muertos estará disponible a visita hasta el próximo domingo 2 de noviembre, informó la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las visitas son gratuitas para todo público, por lo que se espera un gran número de familias, amigos y parejas en las instalaciones colocadas en la explanada del Centro Cultural Universitario.

¿Cuál es la temática de la Mega ofrenda UNAM 2025?

Como referimos antes, el altar de muertos de este año tiene tiene como temática las Migraciones; exilios, Refugio y Desplazamientos.

La UNAM detalla que la temática del Festival Universitario de Día de Muertos, Megaofrenda 2025 puede ser un crisol para que la comunidad universitaria y el público en general reconozca esta problemática.

¿Ya sabes hasta cuándo estará la mega ofrenda de la UNAM? Te decimos.

