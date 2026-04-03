El ayuno del Viernes Santo termina a la medianoche (12:00 horas), cuando comienza el Sábado Santo, así lo considera la Iglesia Católica. Pero, la Iglesia recomienda que se pueda extender hasta la Vigilia Pascual de la noche del sábado como una forma de devoción. En N+ te presentamos los detalles sobre cómo y cuándo romper el ayuno en Viernes Santo.

¿Qué es el ayuno en Viernes Santo?

El ayuno en Viernes Santo es obligatorio entre los miembros de la Iglesia católica pero al ser sábado ya no se está bajo la obligación de seguir en ayuno.

Esto recomienda la Iglesia

La Iglesia recomienda a los fieles a mantener el "Ayuno Pascual" durante todo el Sábado Santo hasta la celebración de la Resurrección en la Vigilia Pascual. No es una obligación, es una práctica piadosa para prepararse para la alegría de la Pascua.

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Reglas del ayuno

El "ayuno" en la Iglesia católica no significa abstenerse totalmente de comida, es una reducción de la cantidad que se consume.

¿Qué se permite en el ayuno en Viernes Santo?

Una comida completa se puede realizar durante el día.

Dos comidas pequeñas:

Que sean colaciones y sumadas no sean más allá de comida completa.

Abstenerse de carne

Se pide evitar comer carne de animales de sangre caliente como res, cerdo y pollo). Sin embargo, el pescado y los mariscos están permitidos.

Líquidos están permitidos

El agua no rompe el ayuno, pero se pide evitar bebidas muy nutritivas como licuados que funcionen como comida.

¿Todos deben ayunar en una familia?

Se recomienda ayunar entre los adultos de 18 a 59 años.

Existen excepciones, por ejemplo los enfermos, las mujeres embarazadas o lactantes, y personas cuya salud se vea comprometido por el ayuno.

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Con información de N+

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