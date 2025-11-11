Descubren una Nueva Especie de Abeja Con "Cuernos Demoníacos"; la llaman "Megachile Lucifer".

Una investigadora australiana ha identificado una nueva especie de abeja nativa con diminutos cuernos que le dan un aspecto "demoníaco", durante un estudio en la región minera de Goldfields, en el oeste del país, según informó la Universidad Curtin.

El insecto, denominado "Megachile (Hackeriapis) lucifer", toma su nombre del término latino lucifer ("portador de luz") y, de forma lúdica, del personaje de la popular serie de televisión del mismo nombre, precisó la institución, con sede en Perth, al oeste de Australia.

"La hembra tenía unos pequeños cuernos en la cara. En ese momento estaba viendo la serie 'Lucifer' y el nombre simplemente encajaba. Además, soy gran fan del personaje", explicó la investigadora Kit Prendergast, autora del hallazgo, citada en el comunicado.

Descubrí la especie mientras estudiaba una planta rara en Goldfields y observé que esta abeja visitaba tanto la flor silvestre en peligro de extinción como un árbol mallee cercano

La científica precisó que las pruebas de ADN confirmaron que los ejemplares macho y hembra que encontró pertenecían a la misma especie y que no coincidían con ninguna registrada en las bases de datos ni en las colecciones de museos.

"La llamativa abeja fue descubierta durante estudios de una flor silvestre en peligro crítico de extinción, la Marianthus aquilonarius , que crece únicamente en la región de Bremer Range, ubicada entre las ciudades de Norseman y Hyden", añadió la universidad.

El hallazgo, publicado en la revista "Journal of Hymenoptera Research" (Revista de Investigación sobre Himenópteros), centrada en este tipo de insectos, es el primero en más de veinte años dentro de este grupo de abejas, y pone de relieve lo poco que aún se conoce sobre los polinizadores nativos australianos.

"Megachile lucifer se distingue por los cuernos clipeales en la hembra. Como las modificaciones clipeales ocurren solo en la hembra, y no en el macho, no puede estar relacionado con la competencia entre machos", se indicó en el artículo.

"Todavía hay vida por descubrir"

La investigadora Kit Prendergast afirmó que su trabajo da cuenta de que todavía queda mucho por descubrir, especialmente en territorios amenazados.

"Esto demuestra que todavía hay vida por descubrir, incluso en zonas amenazadas por la minería, como Goldfields", señaló.

Prendergast advirtió que la nueva abeja y la flor que poliniza, la "Marianthus aquilonarius", una especie nativa de Australia en peligro crítico, podrían estar en riesgo por la pérdida de hábitat y el cambio climático.

La región de Goldfields, que se encuentra en el interior del estado de Australia Occidental, a unos 600 kilómetros al este de Perth, es un importante centro de extracción de oro, níquel y otros minerales, pero también alberga ecosistemas únicos, con extensas áreas de matorral y desierto, donde sobreviven especies de flora y fauna endémicas.

Según alertó la investigadora, muchas empresas mineras todavía no realizan estudios sobre las abejas nativas, por lo que consideró que se pueden estar pasando por alto especies no descritas, incluidas aquellas que tienen un rol fundamental en el apoyo a plantas y ecosistemas amenazados.

Sin saber qué abejas nativas existen y de qué plantas dependen, corremos el riesgo de perderlas a ambas antes incluso de darnos cuenta de que están ahí

El descubrimiento coincide con la Semana Australiana de los Polinizadores, que celebra la importancia de las abejas, mariposas y otros insectos en el mantenimiento de los ecosistemas y la producción de alimentos.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ASJ