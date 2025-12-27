Dos Muertos y 35 Lesionados en Accidente Entre Autobús y Tráiler en Tamaulipas; Iban a Veracruz

Un trágico accidente carretero dejó un saldo de dos personas muertas y 35 lesionadas durante la madrugada de este sábado 27 de diciembre de 2025, luego del choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler sobre la carretera Ciudad Victoria–Tampico, a la altura del kilómetro 92, cerca del entronque hacia Monterrey, en el municipio de Güémez, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús había salido de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con destino a Poza Rica, Veracruz, cuando ocurrió el impacto, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad para atender a los heridos y asegurar la zona.

