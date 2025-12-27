Inicio Tendencias Dos Muertos y 35 Lesionados en Accidente Entre Autobús y Tráiler en Tamaulipas; Iban a Veracruz

Dos Muertos y 35 Lesionados en Accidente Entre Autobús y Tráiler en Tamaulipas; Iban a Veracruz

|

N+

-

Dos personas murieron y 35 resultaron lesionadas tras el choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler en la carretera Victoria–Tampico

Dos Muertos y 35 Lesionados en Accidente Entre Autobús y Tráiler en Tamaulipas; Iban a Veracruz

Dos Muertos y 35 Lesionados en Accidente Entre Autobús y Tráiler en Tamaulipas; Iban a Veracruz. Foto: noticias_tams

COMPARTE:

Un trágico accidente carretero dejó un saldo de dos personas muertas y 35 lesionadas durante la madrugada de este sábado 27 de diciembre de 2025, luego del choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler sobre la carretera Ciudad Victoria–Tampico, a la altura del kilómetro 92, cerca del entronque hacia Monterrey, en el municipio de Güémez, Tamaulipas.

Noticia Relacionada: Usuarios de Transporte Público en Tamaulipas Opinan del Aumento a la Tarifa

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús había salido de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con destino a Poza Rica, Veracruz, cuando ocurrió el impacto, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad para atender a los heridos y asegurar la zona.

Historias Recomendadas: 

Accidentes de Carretera
Inicio Tendencias Accidente autobus de pasajeros y trailer saldo dos muertos y 35 lesionados en tamaulipas