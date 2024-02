¿Aceite o Manteca? ¿Cuál es mejor para cocinar?

Foto: Getty Images

Aunque por muchos años lafue el producto favorito de muchos expertos en, la llegada delvegetal la quito de la mira y ahora son pocas las personas que la usan cuando de freír alimentos se trata. Algunos expertos en gastronomía yhan recomendado más el uso de lapor los beneficios que aporta.Si aún no eliges un bando entre el aceite y la manteca, te diremos cuáles son las diferencias de cocinar con cada uno de estos productos y cuál es la opinión de algunos expertos gastronómicos.De acuerdo con un investigador de la Universidad de Montfort, cocinar con grasas animales, es más beneficioso, ya que al contrarío del aceite , esta no contienen grasas trans, además de que tienen un alto contenido en vitamina D y grasa monoinsaturada, un tipo de grasa saludable.A pesar del alto contenido calórico que puede tener la manteca, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) al usar este tipo de grasa, los alimentos no tienen que estar mucho tiempo en ella, ya que la manteca se calienta muy rápido, por lo que los alimentos están listos en segundos.Por el contrarío de la manteca, los beneficios que puede aportar, depende del tipo de aceite que uses, en algunos casos también suele contener grasas monoinsaturadas que ayudan al cuidado de la salud.Aún así, expertos en cocina recomiendan usar este producto en pequeñas cantidades, en especial si tienes padecimientos de obesidad o colesterol alto.Freír alimentos con este tipo de aceites procesados, incluso puede formar aldehídos que son compuestos orgánicos descompuestos los cuales pueden provocar cardiopatías o problemas cardiovasculares; esto debido a que el aceite debe calentarse a una temperatura aproximada de 180 grados centígrados.Entre estos dos productos, los expertos han dicho que se recomienda cocinar dependiendo el tipo de alimento que se necesite, lo mejor es usar la menor cantidad posible ya que en cualquiera de los casos, el consumo en exceso puede traer consecuencias graves para la salud.Y tú ¿Cuál prefieres?https://www.youtube.com/watch?v=vFFqM0sUyZI