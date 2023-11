Adele Muestra su Colección de Muñecos del Dr. Simi en Twitter y Agradece a Fans de México

Este sábado 4 de noviembre, la famosa cantante británica Adele agradeció a sus millones de fanáticos mexicanos los obsequios que le hacen llegar, hablamos de los muñecos del Dr. Simi, pues fue a través de un video en redes sociales que presumió sus icónicos peluches, que son lanzados por sus fans mientras da sus presentaciones.

Desde que la cantante conoce la historia sobre la fabricación de estos peluches, ha mostrado su amor y agradecimiento, pues cada uno de ellos es modificado y vestido con los atuendos de la intérprete de 'Hello'.

Esta no es la primera vez que la cantante su muestra orgullosa por los regalos, anteriormente ya había hecho pública una pequeña colección de los muñecos y en algunas de sus presentaciones habló sobre la historia de estos muñecos y destacó que quienes los confeccionaban eran personas con capacidades diferentes.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la cantante, cerca de concluir una serie de conciertos en Las Vegas, Nevada, publicó un video, ambientado con música tradicional mexicana, en el que muestra un sin número de muñecos, acompañado de la descripción:

Gracias a todos mis fans Mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo! Last show of the year tonight, let’s go!