Aún persisten dudas entre algunos dueños de perros sobre lo que no hay que darles de comer. Para resolverlas, enumeraremos algunos de los alimentos que no hay que darles jamás, pero si necesitas más información sobre la alimentación de tus mascotas, recomendamos acudir a un veterinario. Según expertos consultados por el diario británico The Daily Mail, estos son los alimentos que nunca debemos darle a nuestros perros. Lácteos Muchos perros, sino la mayoría, son intolerantes a la lactosa, por lo que comer quesos, cremas o beber leche, irritará su estómago y les provocará diarrea o exceso de gases. Chocolate Este alimento contiene teobromina, alcaloide que podría ser mortal para los perros. Los expertos dicen que entre más oscuro sea el chocolate (este contiene más cacao), más peligroso será para nuestras mascotas. Hígado Este alimento contiene vitamina A que, en exceso, puede provocar deformaciones en los huesos de los canes. Darle hígado a nuestras mascotas no es malo, pero se recomienda darles lo menos posible o en su defecto, evitarlo completamente. Salmón crudo El salmón crudo podría contener parásitos y bacterias capaces de matar a nuestras mascotas, por lo que se recomienda no dárselo de comer. La mayoría de los casos de parvovirus en perros se ha relacionado con el consumo de salmón u otros pescados crudos. Aguacate Se sabe que este alimento provoca envenenamiento o parálisis intestinal en los perros que lo han comido, por lo que los veterinarios recomiendan nunca darles aguacate. Cebolla o ajo Ambos alimentos contienen elementos químicos que le son dañinos a los perros. La comida preparada con cebolla o ajo tampoco es recomendable y los expertos dicen que si un perro comió alguno de estos alimentos, sus dueños deben llevarlos inmediatamente al veterinario. Maíz (elote o mazorca) El sistema digestivo de los perros no está preparado para procesar todos y cada uno de los granos del elote, por lo que también es recomendable evitar dárselos de comer o para entretenerse mordiendo la mazorca. Pollo cocido El pollo, así como otras aves comestibles, no es recomendable para el consumo canino debido a que contiene huesos pequeños que podrían dañar su sistema digestivo. Comida en putrefacción Sobra decir que consumir alimentos echados a perder es malo tanto para humanos como para animales, así que si quieres evitar que tu mascota sufra de envenenamiento, evita darle comida en mal estado.