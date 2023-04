Son pocos los animales e insectos que ponen en peligro la vida de las personas que habitan en grandes ciudades, sin embargo, esto no quiere decir que no deberíamos preocuparnos, ya que existe un animal en particular del cual es muy importante cuidarse y evitar su mordida; estamos hablando de la araña violinista o araña de rincón, la cual es común ver en temporada de lluvia y es considerada más peligrosa que la 'viuda negra'.

Te diremos cómo reconocer la mordedura de una araña violinista y qué hacer cuando se tiene una.

Así son las arañas violinista y así es su mordida Es de gran importancia reconocer de vista una araña violinista porque su mordida es muy peligrosa para los humanos y los tratamientos para ésta son muy específicos y a veces no son fáciles de encontrar.

Las características físicas de la araña violinista que te van a ayudar a reconocerla son las siguientes:

En la parte de su cabeza tiene una mancha que simula la forma de un violín, de ahí su nombre.

Usualmente son de color marrón o gris con marcas de color verde, amarillo o rojizas.

Tienen seis ojos dispuestos de a pares.

Llegan a medir entre 2 a 3 centímetros de largo.

Tienen patas esbeltas y largas.

Expertos señalan que no es común la mordedura de una araña violinista, ya que ésta especie no suele ser agresiva, a menos que se sienta amenazada. Su mordedura no es muy dolosa o a veces no lo es y la herida que deja se lega a confundir con una infección cutánea o la picadura de otros insectos. La herida al inicio puede verse como una llaga morada y después se va tornando rosa al rededor de la misma.

¿Qué hago si me muerde una araña violinista?

De acuerdo con una publicación de la Secretaría de Salud, en caso de ser mordidos por una araña violinista se recomienda actuar rápidamente aplicando hielo y vendaje compresivo frío sobre la herida.

De ser posible, se debe lavar la zona donde se ubica la mordida, con agua y jabón neutro. Además, se debe acudir al centro de salud más cercano para ser atendido correctamente por un médico para que haga una valoración y confirme que se está fuera de peligro.

No olvides que su mordida puede provocar la muerte, esto debido a que su veneno disuelve los tejidos, causa muerte celular, contiene poderosas enzimas que destruyen todo lo que tiene proteínas y su efecto es 10 veces más poderoso que la quemadura con ácido sulfúrico.

