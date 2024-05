Argentina Dice que se Siente una 'Diosa' en México y en su País su Autoestima Baja

Un nuevo video en redes sociales causó controversia después de que una joven argentina señalara que cuando se encuentra en México se siente como una "diosa"; sin embargo, los estándares en su país son diferentes, lo que provoca que su autoestima baje y se sienta "fea".

El video, publicado por la usuaria de TikTok @1000apiran, identificada como Mila Pirán, ha sido compartido miles de veces en redes sociales y ha provocado miles de reacciones entre su público, el cual en su mayoría es mexicano, diciéndole que es una persona bella.

Mila afirma que su percepción de sí misma se debe a la presión social que ejercen las personas sobre ella en su ciudad natal, Buenos Aires, algo que entendió después de mudarse a México.

La joven dijo que al vestirse de cualquier forma en México se siente como una "diosa", pues dejó de seguir patrones que le exigían tener una imagen determinada y que a su regreso a Argentina le genera ansiedad.

Me pasa que en México me siento una diosa. Me pongo cualquier cosa y no me importa. Me visto como quiero. Pero cuando se acerca el momento de viajar a Buenos Aires me agarra como ese miedo de no ser lo suficiente para esa sociedad