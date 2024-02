Así puedes cultivar tu propio zacate limón en una maceta

Foto: Getty Images

¿Cómo cultivar zacate limón en una maceta?

Usa una maceta grande

Composta y turba

Reproduce por esqueje

Foto: Getty Images

Cultiva el zacate limón

Cuidados

El lemongrass o zacate limón , tiene propiedades entre las cuales destacan los flavonoides y compuestos fenólicos, terpenoides, vitaminas A, del complejo B, ácido fólico y C. Además contiene minerales como potasio, calcio, magnesio, fósforo, manganeso, cobre, zinc y hierro. Es por esto que se usa en remedios naturales para desinflamar, combatir el estrés y la ansiedad, regular la presión arterial, mejorar la digestión, ayudar a combatir resfriados, cólicos, diarrea o problemas gástricos.Ahora que sabes algunos de sus muchos beneficios, te diremos cómo cultivar tu propio lemongrass en una maceta para que siempre tengas de esta planta en casa.Elcrece mucho y necesita mucho espacio para extender sus raíces, así que debes usar una maceta grande, puede ser un bote de plástico profundo, sólo límpialo bien y hazle unos hoyos con un taladro o clavo caliente, para que tenga buen drenaje.Esta es una mezcla ideal de tierra para cultivar el zacate limón, 1/4 parte debe ser composta orgánica y tiene que ir al fondo de la maceta, luego se llena con tres cuartas partes de tierra de turba o sustrato para plantas.Pero si tuya creció y lo que quieres es hacer más plantitas, sólo tienes que cortar unas ramas desde el tallo, tratando de no dañar el bulbo. Límpiala muy bien de la tierra y déjala unos días en agua, verás que las raíces crecen rápidamente, y ya cuando las raíces tengan al menos 7 centímetros de largo, puedes plantarlas en la tierra.Una vez que tienes preparada tu maceta, forma un hoyo en el centro, que sea unos 5 centímetros más profundo que su raíz, mete la planta y una vez acomodada llena el espacio designado y aplasta con suaves toquecitos al final.Si decides plantar elsobre la tierra, en tu jardín, el procedimiento es muy sencillo, sólo debes cubrir alrededor con hojarasca seca para que no la dañen hongos o insectos.Riega en forma de lluvia, dejando bien húmeda la tierra, pero sin excederte y asegúrate de que reciba bastante sol y calor donde la hayas colocado.