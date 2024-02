Así puedes hacer huevos fritos sin aceite

Foto: Getty Images

Cómo cocinar un huevo frito sin aceite

Saca los huevos del refrigerador un poco antes para que entren en temperatura ambiente.

Enciende el fuego y cuando la sartén esté caliente echa los huevos.

Cúbrelos con la tapa y deja que se cocinen bien con el vapor acumulado, y ahora, ¡a comer!

Foto: Getty Images

Rompe el huevo en un plato hondo apto para microondas. Esto debes hacerlo con cuidado para no romper la yema.

Si quieres, coloca una pizca de sal sobre el huevo.

Coloca el recipiente en el microondas durante 40 segundos a potencia media. Una vez pasado el tiempo, revisa cómo ha quedado. Si lo quieres más cocido, ponlo otros 5 segundos.

El huevo es bueno para nuestra salud, pero deja de serlo si lo freímos con grandes cantidades de aceite. Una investigación publicada en la revista European Journal of Clinical Nutrition, llevada a cabo por científicos de la Universidad de Navarra, indica que el consumo de hasta cuatro huevos por semana puede llegar a ser saludable para el corazón. A continuación te diremos dos formas en las que puede hacersin aceite.Antes de comenzar, es importante que tengas utensilios de calidad. Lo más adecuado es usar una sartén antiadherente que tenga una tapa, sino, puedes utilizar una de otro utensilio que encaje.Con el método anterior el resultado es más saludable y no deja de ser sabroso. Pero si no te acaba de convencer, presta atención la siguiente opción que te proponemos.No es lo mismo que comerse un huevo frito, pero loscocinados en microondas son una opción parecida y con menos grasa. Sigue estos pasos: