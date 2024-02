Así puedes hacer un gel antibacterial casero con aloe vera

Foto: Pixabay

¿Cómo hacer gel antibacterial con aloe vera?

60 ml de gel de aloe vera

1 ml de aceite esencial de lavanda

140 ml de alcohol isopropílico 99.98 por ciento

Procedimiento de preparación

El gel antibacterial se ha vuelto uno de los elementos más importantes durante esta pandemia por COVID-19. Como parte de las medidas sanitarias, todos los establecimientos deben ofrecer este productos a los clientes antes de entrar.Aunque existen diversas marcas de gel, hay algunos que no son del agrado total de las personas ya que dejan algunos desechos en la palma de la mano, es muy pegostioso o simplemente le encontramos algún defecto.Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), a través de la Revista del Consumidor, dio a conocer unaDe acuerdo con la Revista del Consumidor, éste tiene una fecha de caducidad de hasta un año y puedes utilizarlo como sustituto para limpiar y desinfectar las manos en caso de no contar con agua y jabón; estos son los ingredientes que necesitas:Coloca en un bowl de cristal el gel de aloe vera, (este sustituirá al carbopol y la trietanolamina) el aceite y el alcohol. Con ayuda de una cuchara, mezcla los ingredientes hasta obtener una consistencia espesa y gelatinosa. Viértelo en un frasco que tenga dispensador y etiquetalo para identificarlo de mejor manera.https://youtu.be/cq9_YAg5KMQCon esta sencilla preparación, podrás tener en todo momento tu propio gel antibacterial y no tendrás que preocuparte por desinfectar tus manos de manera segura y eficaz.