Así puedes limpiar las hornillas de tu estufa para que queden como nuevas

Foto: iStock

Jabón

vinagre de manzana

bicarbonato de sodio

el jugo de un limón

1 vaso de agua caliente

Presta atención que te diremos cómo limpiar lasde lapara que queden libres dey luzcan como nuevas.Limpiar la cocina puede ser una tarea complicada, en especial si hablamos de la estufa, la cual suele acumular grasa y mancharse con la comida. Además se trata de una superficie especial, pues si no la limpias adecuadamente, puede quedar con marcas que no se ven para nada bien y lejos de parecer limpia, da la apariencia de tener poco cuidado. Por eso, te decimos de un producto que tú puedes hacer para que dejes las hornillas y la campana luciendo como nuevas.Si las hornillas de tu estufa lucen quemadas o con acumulaciones de grasa y otras manchas, te damos la solución.Estos son los ingredientes para hacer un producto de limpieza casero que te ayudará a remover las manchas de la cocina:Ahora deberás mezclarlo todo en un recipiente con atomizador. Rocíalo sobre las hornillas de la estufa y los lugares que desees limpiar. Déjalo actuar por lo menos diez minutos. Después, con una esponja talla aquellos detalles que necesiten de un poco más de limpieza . Luego con un trapo retira el cochambre y los residuos de la mezcla.Con lo anterior ya quedarán limpias , pero si aparte buscas quitarle lo oxidado o quemado, debes colocar un poco de agua con bicarbonato y frotar con un cepillo de dientes o esponja en dichos lugares.https://youtu.be/dQJSRVYAm-4De esta manera tu estufa quedará limpia y sin marcas. Si no se quitan las manchas puedes hacer el mismo procedimiento varias veces hasta que se quiten por completo.