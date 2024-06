Recientemente se volvió viral el caso de un joven atleta que participó en un maratón, pues durante su trayecto encontró a un perrito al que cargó en sus hombros. Sin embargo, las redes sociales expusieron al deportista al señalar que solo lo hizo para tomarse la foto.

El pasado 23 de junio, Carlos Morlett participó en la carrera Yo también corro en Tijuana, y durante su recorrido, alrededor del kilómetro 7, encontró al perrito que había sido atropellado, por lo que decidió cargarlo supuestamente para ayudarlo, según relata Misión 4 Patas en redes sociales, quien compartió la fotografía del deportista.

De acuerdo con el deportista, decidió cargar al perrito los tres mil metros restantes de la ruta hasta la meta ubicada en Plaza Galerías.

Yo vi al perro en la salida, pero no venía con nadie. Ya por el bulevar (Agua Caliente) escuché que un carro cruzó entre todos los corredores, escuché un chillido de llantas, me acerqué y sus patas derechas se veían heridas con raspones. Se le acercó la gente y lo primero que pensé es que no lo íbamos a dejar tirado.