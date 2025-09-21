Se Acerca el Cambio de Horario 2025: ¿Habrá en México? Estos Días Faltan para Ajustar el Reloj

¿Se adelanta o se atrasa el reloj? En México el horario sufrió cambios en 2022 con la Nueva Ley de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en N+ te aclaramos si hay cambios en el horario este 2025,y para qué estados aplica.

Dado a que en abril se modificó la hora en algunos celulares de México, los usuarios de redes sociales se preguntaron si ¿Hubo Cambio de Horario en México el 6 de abril de 2025?, por lo que vale la pena aclarar qué pasa con el horario de verano y el horario estacional.

Cabe recordar que el 30 de octubre de 2022 concluyó definitivamente el Horario de Verano en la República Mexicana, es decir que fue el último día en el que se aplicó esta medida.

¿Habrá cambio de horario en México? Ve cuántos días faltan para ajustar el reloj

En México ya no existe como tal el Horario de Verano desde 2022, desde que se expidió la Nueva Ley de Husos Horarios, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de octubre de dicho año.

Es decir que todo el territorio mexicano se rige por un horario estándar, de acuerdo con las zonas horarias, a excepción de la frontera norte, donde aplica un horario estacional, y por tanto sí se modifica el reloj cada determinado periodo.

Lo que sí aplica el cambio de horario estacional fronterizo, en el que el horario se ajusta el primer domingo de noviembre, luego de verse modificado durante las primeras horas del segundo domingo de marzo.

Si se toma como referencia el domingo 21 de septiembre, faltan seis semanas (alrededor de 40 días) para que cambie el horario estacional en la zona de la frontera norte. El cambio en el reloj se debe hacer el 2 de noviembre de 2025.

¿En qué estados y municipios aplica el cambio de horario en México?

Una vez detallado el horario estacional, vale la pena desglosar los estados y municipios en los que éste aplica. A partir de noviembre se debe atrasar una hora el reloj.

Meridiano 75 grados al Oeste de Greenwich aplica en:

Coahuila:

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León

Anáhuac

Tamaulipas

Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Meridiano de 90 grados al Oeste de Greenwich

Chihuahua

Coyame de Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides



Meridiano 105 grados al Oeste de Greenwich

En el Estado de Baja California

Chihuahua:

Janos, Ascensión, Juárez Praxedis G, Guerrero y Guadalupe.

