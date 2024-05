Canelo Álvarez y Verónica Montes: ¿El Boxeador Habría Enviado Mensaje a la Actriz?

Saúl, El Canelo, Álvarez y Verónica Montes generaron polémica en redes sociales después de que fue filtrado un presunto mensaje que el boxeador mexicano habría enviado a la actriz peruana.

La polémica surgió después de que los conductores del programa Chisme No Like dieron a conocer el supuesto mensaje que el boxeador le habría mandado a Verónica Montes, por lo que usuarios de redes sociales no tardaron en mencionar que dicho texto no significaba que El Canelo estuviera interesado en la reconocida actriz de la serie El Señor de los Cielos.

El programa que se transmite por YouTube expuso el mensaje que el boxeador, quien está casado con Fernanda Gómez, aparentemente le mandó a la actriz a través de Instagram y en la que se podía leer únicamente un "hola".

Así reaccionó Verónica Montes

Los conductores del programa Chisme No Like no tardaron en entrevistar a la actriz Verónica Montes sobre el mensaje que tenían en su poder y detallaron que una persona cercana a la actriz les compartió el texto.

Ante la situación, Verónica Montes se mantuvo tranquila y destacó que como figura pública es normal recibir textos de personas, pero que eso no siempre significaba algo más.

La actriz dio a entender que no quería inmiscuirse en polémicas y destacó que no se atrevería a meterse en un matrimonio, ya que eso es algo que no le gustaría que le hagan.

¿Quién es Verónica Montes?

Verónica Montes es una actriz peruana nacida el 17 de febrero de 1990, radicada en México, y quien es reconocida por sus papeles como La Condesa y Kika Braun en las series El señor de los cielos y Papá a toda madre, respectivamente.

A los tres años comenzó a trabajar realizando comerciales y siendo la cara de varias marcas. A los nueve años empezó a estudiar baile y actuación, a los 10 se fue a vivir de Lima, Perú, a Miami, Florida, en Estados Unidos de América (EUA), con su familia.

Montes estudió negocios y comunicaciones en Miami, para completar una preparación integral, tomó cursos de canto, baile y dicción.

Su debut en televisión fue en 2007, cuando entró al concurso Nuestra Belleza Latina, ya que posteriormente participó en diferentes novelas grabadas en Miami como Amor comprado, Eva Luna y Perro amor.

