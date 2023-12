Las posadas inician este sábado en México, marcando el comienzo oficial de las fiestas navideñas, y este es el momento perfecto para presumir tus dotes vocales en los tradicionales cantos que se realizan para representar a María y José pidiendo posada, pero si no te sabes la letra completa, a continuación te dejamos la letanía y te decimos dónde descargarla.

Estas fiestas suelen celebrarse con una convivencia entre familia, amigos y vecinos, quienes comparten ponche, dulces, frutas, luces y realizan actividades como romper la piñata y hacer la representación de los peregrinos (afuera) y los posaderos (adentro).

¿Qué significan las posadas en México?

Estas celebraciones se realizan durante los nueve días previos a Navidad, fecha en la que se celebra el nacimiento de Jesús. Según las tradiciones católicas, las nueve noches de festejo hacen referencia a los nueve meses de embarazo de María.

Desde el 16 de diciembre hasta el 24 del mismo mes, las personas suelen invitar amigos y familiares a su casa para realizar oraciones, partir la piñata y representar la búsqueda de María y José antes del nacimiento del Niño Dios.

Forma correcta de hacer el canto en las posadas

Los asistentes deben dividirse en dos grupos, los peregrinos y los posaderos, los primeros deben salir de la casa y prender velas mientras estén fuera, mientras que los segundos podrán permanecer dentro, pero cerca de la puerta.

Una vez que todos tomaron sus lugares, los que están afuera comienzan a cantar la letanía que inicia con "En el nombre del cielo", al terminar su estrofa deben esperar la respuesta de los que están adentro.

El canto se vuelve una especie de diálogo en el cual los peregrinos piden posada, pero son rechazados por los dueños de la casa varias veces, sin embargo, tras identificarse como José y María les permiten la entrada con la frase "Entren santos peregrinos", y es en ese momento cuando les abren la puerta.

Letra completa de la letanía de las posadas

Afuera:

En el nombre del cielo

os pido posada,

pues no puede andar

mi esposa amada.

Adentro:

Aquí no es mesón

sigan adelante

yo no debo abrir

no sea algún tunante.

Afuera:

No seas inhumano

tennos caridad,

que el Dios de los cielos

te lo premiará.

Adentro:

Ya se pueden ir

y no molestar,

porque si me enfado

os voy a apalear.

Afuera:

Venimos rendidos

desde Nazareth

Yo soy carpintero

de nombre José.

Adentro:

No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues que yo les digo

que no hemos de abrir.

Afuera:

Posada te pide

amado casero,

por sólo una noche

la reina del cielo.

Adentro:

Pues si es una reina

quien lo solicita

¿cómo es que de noche

anda tan solita?

Afuera:

Mi esposa es María

es reina del cielo,

y madre va ser

del Divino Verbo.

Adentro:

¿Eres tú José?

¿Tu esposa es María?

Entren, peregrinos,

no los conocía.

Afuera:

Dios pague señores

vuestra caridad,

y que os colme el cielo

de felicidad.

Todos:

¡Dichosa la casa

que alberga este día

a la virgen pura,

la hermosa María!

Se abren las puertas y todos cantan:

Entren santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón

que aunque es pobre la morada, la morada,

os la doy de corazón.

¿Dónde descargar la letra del canto de las posadas?

No te preocupes, no es necesario que te aprendas toda la letra de memoria, ya que puedes descargar la letanía en tu celular o imprimirla si crees que sea necesario:

