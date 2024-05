¿Por Qué Google Dedica su Doodle de Hoy a los Chilaquiles? Esta es la Historia

Google sorprendió a los mexicanos este jueves 23 de mayo al celebrar en su Doodle de hoy a los chilaquiles, uno de los platillos favoritos de la cocina de México, por lo que a continuación te explicamos por qué el buscador decidió destacar este día a esta deliciosa comida.

El Doodle fue creado por el artista mexicano Chava Oropesa, quien se sintió muy afortunado por haber sido seleccionado para realizar este homenaje a uno de los platillos más tradicionales con los que cuenta el país en el que nació.

"Al haber nacido y criado en México, nuestra comida se siente como parte de mi ADN. Los chilaquiles son uno de esos platos con los que crecí y todavía los cocino cada vez que tengo la oportunidad. Poder representar y crear en torno al tema fue muy personal y especial", expresó Oropesa.

De acuerdo con la información proporcionada por Google, la primera receta ampliamente reconocida de chilaquiles se publicó el 23 de mayo de 1962, por lo que en el Doodle se observa un plato típico mexicano con totopos, salsa verde, chiles y queso, mientras que unas tortillas con forma de las letras aparecen hasta arriba y dos cebollas y un huevo ponen el toque final para que se arme la palabra de Google.

Today's #GoogleDoodle is nacho average treat. It's all about chilaquiles: the crispy, cheesy tortilla snack that's a fiesta in every bite! Learn more → https://t.co/oDYHtru6d5 pic.twitter.com/Pyvzpl56pp