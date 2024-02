Ciencia: ¿Cuántas veces al día debes de alimentar a tu perro?

(Foto: Pixabay)

La alimentación canina

El perro mejora su vida con un régimen limitado

Lo recomendable

Mientras son cachorros de 2 a 3 meses: Deben comer entre 4 a 5 veces al día.

Cachorros de 3 a 6 meses: Deben comer, en promedio, 3 veces al día.

Cachorros de 6 meses a 1 año: Se alimentan dos veces al día.

Perros a partir de 1 año de edad: A partir de esta edad, se recomienda alimentar al perro una vez al día.

Losque solo se alimentan una vez al día pueden tener menos probabilidades de desarrollar afecciones relacionadas con la edad, como trastornos gastrointestinales, ortopédicos y hepáticos, según un estudio.A continuación te contamos lo que sabemos sobre el tema gracias a un estudio de la Universidad de Arizona.Todos, al tener un, queremos lo mejor para él, y eso incluye su alimentación. Normalmente tendemos a pensar que, como los humanos, deben comer por lo menos tres veces al día.Pero esta idea no necesariamente es cierta, por el contrario, según la ciencia, podría ser más recomendable alimentar con menos frecuencia a nuestras mascotas.En este sentido, expertos de la Universidad de Arizona analizaron datos sobre más de 24,000 perros buscando vínculos entre la cantidad de comida que consumían y sus funciones cognitivas y de salud.En sus conclusiones establecen que los caninos pueden beneficiarse de una alimentación menos frecuente, debido a sus orígenes como cazadores, ya que sus antepasados ​​lobos a menudo pasaban días sin comida.Sin embargo, el equipo advirtió que se necesitan más estudios para validar los hallazgos y que es demasiado pronto para recomendar a los dueños que cambien los regímenes de alimentación de sus perros.En el estudio se parte de la idea de que la restricción calórica prolonga la vida útil y retrasa la patología asociada a la edad en animales de laboratorio.La idea era descubrir si ocurría lo mismo con animales domésticos como los perros.Justo por eso se les dio una dieta conocida como de ayuno intermitente o dieta de tiempo restringido, en la que un grupo de perros solo comió una vez al día, pero en una porción que proporcionaba todos los nutrientes necesarios para estar sanos.Los investigadores descubrieron que losque se alimentaban una vez al día tenían menos problemas cognitivos que sus compañeros que se alimentaban dos o más veces al día.De manera similar, los caninos que solo recibieron una comida al día también parecieron exhibir menores probabilidades de desarrollar trastornos dentales, gastrointestinales, renales, urinarios, hepáticos y ortopédicos.Si amas a tu perro , seguro intentarás hacer lo mejor por él, incluyendo un régimen alimenticio que le beneficie.Pero los autores del estudio indican que todavía faltan más pruebas para determinar la mejor forma de alimentar a un can, por lo que no recomiendan cambiar la dieta de tu perro.Eso sí, desde hace varios años se recomienda una forma de alimentar a los perros:En todos los casos, se debe de cumplir con una cantidad de comida que cumpla con los nutrientes necesarios para mantener sana a nuestra mascota, además de considerar darle más comida su observamos que se quedó con hambre.https://www.youtube.com/watch?v=Ew5kA_rGKK0