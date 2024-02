¿Cómo regar tus plantas de interior y no marchitarlas?

Si eres de los que se les mueren hasta los cactus, te decimos cómo regar tus plantas de interior para que no se te marchiten.

Regar las plantas no es una tarea difícil, siempre y cuando sepas cuáles son las necesidades de cada una de tus plantas. Existen plantas que no requieren de mucha agua, y que si riegas en exceso podrías ocasionar que se pudra, mientras que otras requieren de agua casi diario por lo que es importante estar al pendiente. Pero una vez que aprendas con esta guía como saber si tus plantas necesitan ser regadas nunca más se te morirán.

También otro factor importante al momento de analizar cómo y cada cuanto regar tus plantas es conocer que tipo de maceta tienes. Si esta tiene desagüe o no, ya que podría afectar en la humedad que le llegue a las raíces de tus plantitas de interiores.

Foto: Adobe Stock

No mojes las hojas

Sí piensas que con mojar las hojas y que se vean hidratadas lo vas a conseguir, pues estás muy equivocado. No seas mal hecho/a y riega tus plantas desde la tierra, de esta forma le llegará directo los nutrientes a las raíces de tus plantas.

Arma una rutina y se constante

Así como tu comes diarios mas o menos a la misma hora, tus plantas también necesitan de una rutina para poder crecer sanas y fuertes. Define qué días regaras tus plantas y en verdad cúmplelo. Puedes poner un recordatorio en tu celular para que no te falle.

No pongas tanto sustrato

Ni trato sustrato, así como no tantas piedras y decoraciones. Estos objetos harán que sea más complicado que llegue todo el agua a las raíces, y no le dejarán tanto espacio a tu planta para poderle vaciar el agua y que se nutra.

Foto: Adobe Stock

Riega durante el atardecer o en la mañana

Cuando el agua está fría o no tan caliente, como en la mañana o durante el atardecer que ya no hace tanto calor, el agua tiende a evaòrarse menos, así podrá refrescarse tu planta y aguantará todo el día. En especial si están en un lugar con sol o con no tanta sombra y climas húmedos.

Utiliza una regadera de cuello largo

De está manera podrás penetrar mejor en la planta y poder aplicarla con mayor precisión en la tierra, para evitar que las puras hojas se mojen. Cuando el follaje está húmedo las plagas y los hongos se pegan más fácilmente.

Evita los charcos

El agua encharcada hace que no llegue aire a las raíces y las células, impidiendo la entrada y salida de oxígeno, lo que provoca que se mueran.

https://youtu.be/f359PQapKxg