¿Cómo se prepara la nogada perfecta para los chiles?

La historia del chile en nogada

Los ingredientes

La nogada perfecta

200 g Nuez de Castilla (se puede combinar con 50 g de almendras)

60 g Queso de cabra

150 mililitros Crema

100 mililitros Leche

1 cucharada Jerez seco

Sal y pimienta al gusto

Finalmente, como cada año, empezó la temporada de, para muchos golosos la mejor temporada del año.Y no es para menos, muchos son amantes de este platillo mexicano , uno de los más complicados de hacer bien.se venden en todos lados, pero no siempre lo hacen correctamente, por eso aquí te contamos cómo preparar la nogada perfecta.El origen del chile en nogada es de sobre conocido. Nació como una creación culinaria de las madres Agustinas del Convento de Santa Mónica, en Puebla, quienes en 1821 crearon este platillo como un homenaje a Agustín de Iturbide con motivo de la celebración de la Independencia de México.Después de consumar la independencia, Iturbide pasó por la ciudad de Puebla, y mientras descansaba ahí fue agasajado por las monjas con el recién inventado chile en nogada, que maravilló a Iturbide.Así, justo en este 2021 se cumplen 200 años de la invención del chile en nogada.Pero, a pesar de ser un platillo muy popular, que desde hace muchos años se vende en todo México y ya no sólo en Puebla, prepararlo no es tan fácil y no siempre queda perfecto.Así, aunque todos saben los ingredientes del chile en nogada, no siempre es fácil alcanzar un sabor sobresaliente.Para prepararlo se necesita chile poblano capeado relleno de picadillo (de res o puerco) con fruta, cubierto con perejil, la salsa de nogada y granada, que juntos forman una especie de bandera mexicana (por ser verde, blanco y rojo, como los colores de la bandera).Pero el problema es cómo preparar la nogada perfecta.La nogada es una salsa de origen español, cuyo ingrediente principal es laPara tener la nogada perfecta es necesario usar nueces de una cosecha reciente, pues sólo así se resalta el sabor de la nogada. Además de las nueces de Castilla se recomienda incluir almendras y nuez moscada; se puede cambiar el vino blanco por jerez, y para mejorar el sabor ponerle un poco de crema de leche, queso crema, y justo antes de servirla adornarla con -además de la granada- con cilantro picado, para reforzar el color verde en el platillo.Esta sería una receta ideal para la nogada:Todos los ingredientes se deben licuar en licuadora hasta obtener una consistencia ligeramente espesa. Y usar para bañar los chiles rellenos.https://www.youtube.com/watch?v=_mhb1kYvsvA