Conoce de dónde vienen los Romeritos y cómo prepararlos

Tláhuac

Xochimilco

Ciudad de México (CDMX)

Chalco de Solidaridad

Foto: Unsplash

Tradición mexicana

Foto: Unsplash

Receta de los romeritos

2 tazas de mole almendrado

4 tazas de caldo de pollo

1 kg de Romeritos limpios

200 gramos de polvo de camarón seco

4 huevos

2 tazas de aceite

6 nopales en bastones

4 papas en cubos y cocidas

Sal

Uno de los platillos que no pueden faltar en esta Navidad , son loseste tiene muchas formas de preparación y su origen es una constante pregunta entre las personas. Losprovienen de una planta llamada: romerillo, romerito o quelite salado, en algunos lugares se considera una maleza invasiva y en otros es una planta muy valorada por su uso gastronómico.Los romeritos se pueden encontrar en diferentes territorios de México y Estados Unidos, están compuestos por hojas verdes y carnosas, y algunas veces tienen pequeñas flores. Es una planta resistente ya que se desarrolla en suelos alcalinos salinos. Algunos de los lugares donde más se cultivan los romeritos son:Historiadores explican que la tradición de comer romeritos en la cena navideña viene de la época colonial, ya que fue el sustituto de la carne en la temporada de cuaresma. La cuaresma es la época en la que no se puede comer carne roja, es proveniente de la religión cristiana y también es una fecha importante dentro de la religión.En la época de los Aztecas se preparaban con ahuautles, los huevecillos comestibles de un mosco acuático que vive cerca de los lagos, ya que su sabor era similar al del camarón, es por eso que hoy en día la preparación incluye las ya características tortitas de camarón.Aunque este platillo tiene muchas formas de prepararse, aquí te daremos una opción para que disfrutes de unos romeritos deliciosos esta Navidad. Los ingredientes que necesitarás para esta receta son:La preparación es la siguiente:Pon los romeritos en una olla con agua y sal y déjalos hervir unos minutos, reserva. En un tazón añade las yemas y bate, poco a poco agrega el polvo de camarón sin dejar de batir, cuida no bajar el volumen del huevo. Posteriormente coloca un sartén con aceite y deja calentar, con tus manos limpias deberás ir haciendo pequeñas tortitas con la mezcla.Cocinalas hasta que doren por ambos lados y retira del sartén, prepara el mole de acuerdo a las instrucciones que este requiera, usando el caldo de pollo y agrega poco a poco los romeritos, nopales y las tortitas. Deja cocinar unos minutos y ¡Listo!.¿Estas listo para una exquisita comida navideña?https://www.youtube.com/watch?v=wt57F79IQco