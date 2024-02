¿Cuál es el significado y el origen del apellido Gutiérrez?

Foto: Cuartoscuro.

Al igual que muchos de los apellidos de los cuales ya hemos ido descubriendo y explorando tanto su origen como su significado es unpatronímico. Es decir, hace referencia a “hijo de…”, pero en este caso en particular este apellido español deviene de los nombre propios Gutierre o Gutier.Lo interesante es que ambos nombres propios ya no son comunes, ni en España ni en América Latina. A pesar de no estar entre los 12 apellidos más comunes en México , Gutiérrez sigue siendo bastante popular y no se puede negar que, ya sea en la escuela o el trabajo, todos hemos conocido a alguien con ese registro.El apellido Gutiérrez tiene un origen etimológico germánico y como muchos apellidos que llegaron a nuestro país como parte de la conquista y colonización. Además, tiene homónimos en portugués con Guterres, en francés con Gautier e italiano con Gualterio.Sin embargo, un significado más claro podría venir del germánico Walthari: “el que gobierna al pueblo”.En España, son las zonas de Cantabria y Asturias en las que más se desarrolló el apellido. En nuestro país los apellidos por supuesto no se popularizan o se expanden por zonas. No ocurre así en Argentina, donde puede ser más común encontrarte con alguien en cuya identificación se puede leerse Gutiérrez.https://www.youtube.com/watch?v=PF4DXW3HHuc